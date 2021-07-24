ДТП на трассе Минск-Дзержинск заблокировало 4 полосы





Авария произошла около 11 утра на 12 км автомобильной дороге “Р-1 Минск- Дзержинск”, сообщили в пресс-службе областной милиции. Произошло попутное столкновение автопоезда “Вольво” и трактора “МТЗ-80”.





В результате ДТП пострадали оба водителя, рассказали правоохранители. После столкновения грузовой автомобиль заблокировал две полосы движения в направлении Дзержинска, а трактор - две полосы в направлении Минска.



