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ДТП на трассе Минск-Дзержинск заблокировало 4 полосы

На автотрассе Минск-Дзержинск в субботу произошло столкновение автопоезда и трактора, в результате которого оказались заблокированы по две полосы в обоих направлениях.


Авария произошла около 11 утра на 12 км автомобильной дороге “Р-1 Минск- Дзержинск”, сообщили в пресс-службе областной милиции. Произошло попутное столкновение автопоезда “Вольво” и трактора “МТЗ-80”.

В результате ДТП пострадали оба водителя, рассказали правоохранители. После столкновения грузовой автомобиль заблокировал две полосы движения в направлении Дзержинска, а трактор - две полосы в направлении Минска.
interfax.by
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