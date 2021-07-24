+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ушел из жизни общественный активист Николай Соляник

Умер известный гродненский общественно-политический активист Николай Соляник, сообщает корреспондент «Белсата». Николаю Солянику было 66 лет

Член Белорусского Национального Конгресса, Соляник имел инвалидность второй группы по болезни сердца, его неоднократно задерживали и судили. После задержаний он часто попадал в больницу.

Активист известен своими перформансами: например, приходил в суд в тюремной робе и заковывал себя в наручники, во время судебного заседания заклеивал себе рот скотчем, приковывал себя цепью к барьерной стойке в зале суда, устроил похороны Конституции Беларуси.

Когда в мае прошлого года в Гродно задержали блогера и политика Сергея Тихановского и его соратников, Николай Соляник повел около ста человек под здание Управления внутренних дел, чтобы узнать о дальнейшей судьбе задержанных.


 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]