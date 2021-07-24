



На совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года, которое прошло 23 июля в Минске, Александр Лукашенко дал указание начать беспощадную борьбу с несунами.





"Давно я к этому вопросу подбирался. Эти несуны в последнее время обнаглели крайне. Я вас прошу, удушите это на корню, - потребовал Лукашенко. - Я уже не говорю о моральном факторе. Воровство надо пресекать на корню", заявил Александр Григорьевич.

В МВД не могли не откликнуться на эти призывы и оперативно проинформировали о первых результатах борьбы с расхитителями "социалистической собственности".

Тракторист из Светлогорского района похитил 200 л дизтоплива и продал индивидуальному предпринимателю, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В ночь с 23 на 24 июля оперативники ОБЭП Светлогорского РОВД задержали 32-летнего тракториста из "Золак-Агро". Мужчина похитил из трактора сельхозпредприятия 200 л дизельного топлива. Крашеную солярку он затем продал 35-летнему индивидуальному предпринимателю за Br200.





Похищенное дизтопливо изъяли. Действиям работника сельхозпредприятия дадут правовую оценку.





В УВД отметили, что 23 июля факты хищений в сфере агропромышленного комплекса выявили в трех районах области.





Так, в Добрушском местные милиционеры задержали 50-летнего слесаря "Тереховки-Агро". Он в ручной клади нес 5 л молока, похищенного с молочно-товарной фермы. В агрогородке Крупец 43-летняя зоотехник несла 1,5 л молока с МТФ "Южная". В Кузьминичах задержали 47-летнюю сельчанку - животновода, которая похитила с МТФ 2 л молока.





В Речицком районе сотрудники ГАИ совместно с участковыми выявили хищение 20 л дизтоплива из трактора в деревне Переволока. Канистра была в личном авто 21-летнего машиниста сушилки. Вблизи МТФ КСУП "Оборона страны" в той же деревне задержали 26-летнего слесаря. Работник похитил и перевозил на личной машине 40 л молока. В Василевичах 61-летний водитель КСУП "Новый путь-Агро" прихватил домой 4 л молока с МТФ.





По всем фактам проводится проверка. Начат административный процесс по ст. 11.1 (мелкое хищение) КоАП.



