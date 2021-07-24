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Нашлись добрые люди: украинская авиакомпания изменила форму стюардесс. Кроссовки вместо каблуков

Украинская авиакомпания SkyUp обновила форму для бортпроводников. Изменения во многом коснулись формы стюардесс, сообщили avianews в SkyUp.

Иллюстративное фото (Фото - SkyUp - Facebook)

Украинская авиакомпания SkyUp обновила форму для бортпроводников. Изменения во многом коснулись формы стюардесс, сообщили avianews в SkyUp. 

Теперь вместо костюмов с юбками у бортпроводниц будут брючные костюмы с элементами спортивного кроя. Также вместо туфлей на каблуках стюардессам предложили кроссовки. Это должно положительно отразиться на здоровье сотрудников, которые много времени проводят в движении, считают в компании.

Также теперь платки стюардесс будут крепиться на плеч сотрудниц. Ранее их завязывали на шее. Изменения коснулись и макияжа. Он будет "мягким и деликатным", заявили в компании.
Мужской вариант одежды остался почти без изменений. 

Изменения внедрят уже осенью 2021-го. К этому времени подготовят 500 комплектов новой формы. 

"Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем, которые мы создали вместе с партнерами из GUDU. Дополняет образ легкий кожаный тренч", – заявили в SkyUp.
biz.liga.net
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