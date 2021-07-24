В Душанбе от коронавируса умерла сестра Эмомали Рахмона

О причинах смерти официально не сообщается.





Однако один врач на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что Рахмонова скончалась от COVID-19. По его словам, у женщины «был подтвержден диагноз коронавирус, десять дней врачи боролись за её жизнь».



