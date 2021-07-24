В Душанбе от коронавируса умерла сестра Эмомали Рахмона
В возрасте 64-х лет умерла сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона — Курбонби Рахмонова.
О причинах смерти официально не сообщается.
Однако один врач на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что Рахмонова скончалась от COVID-19. По его словам, у женщины «был подтвержден диагноз коронавирус, десять дней врачи боролись за её жизнь».
Курбонби Рахмонова была супругой Холмумина Сафарова, директора ГУП «Лесное хозяйство и охота», убитого в июне 2012 года недалеко от своего дома в Душанбе несколькими выстрелами из пистолета Макарова, пишет centralasia.media
14:34 24/07/2021
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