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В Душанбе от коронавируса умерла сестра Эмомали Рахмона

В возрасте 64-х лет умерла сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона — Курбонби Рахмонова.

О причинах смерти официально не сообщается.

Однако один врач на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что Рахмонова скончалась от COVID-19. По его словам, у женщины «был подтвержден диагноз коронавирус, десять дней врачи боролись за её жизнь».

Курбонби Рахмонова была супругой Холмумина Сафарова, директора ГУП «Лесное хозяйство и охота», убитого в июне 2012 года недалеко от своего дома в Душанбе несколькими выстрелами из пистолета Макарова, пишет centralasia.media
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