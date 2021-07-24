Сколько НГО было 23 июля ликвидировано властями - список

Как оказалось сделать это довольно просто — регистрирующий госорган, то есть исполком, может самостоятельно ликвидировать любое зарегистрированное им юрлицо. А вот с общественными объединениями сложнее — Минюст должен обратиться в суд, чтобы закрыть их. Именно поэтому БАЖ и белорусский ПЕН-центр до сих пор работают.









Кто попал под репрессии? Среди 48 НГО есть юридические и правозащитные проекты: Human Constanta, центр правовой трансформации Lawtrend, "Офис по правам людей с инвалидностью". Есть журналистские проекты — "Пресс-клуб". Четверо их сотрудников "Пресс-клуба", уже более 200 суток находятся в СИЗО. Полный список тех, кто был ликвидирован собрала “Медиазона Беларусь”.





Под удар попали и экологические инициативы: "Экосреда" и "Региональный центр экспертизы "Экодемия" и Центр экологических решений, основанный в 2009 году. Репрессии не обошли стороной и благотворительные платформы. Под ликвидацию попали “Имена”, которые собирали деньги для помощи людям с ВИЧ, бездомным, детям с онкологией и не только. Досталось и культурным инициативам — “Арт-Сядзіба”, "Мова Нанова", “Содействие культурному развитию городов”, “Крэсы” и прочие были ликвидированы властями.





Большинство общественных организаций узнали о своей ликвидации совершенно случайно, проверив свой статус в едином государственном реестре юридических лиц.



