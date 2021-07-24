+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сколько НГО было 23 июля ликвидировано властями - список

23 июля 48 некоммерческих общественных организаций узнали, что были без предупреждения ликвидированы властями.

Сколько НГО было 23 июля ликвидировано властями - список
Фото: TUT.BY
 Как оказалось сделать это довольно просто — регистрирующий госорган, то есть исполком, может самостоятельно ликвидировать любое зарегистрированное им юрлицо. А вот с общественными объединениями сложнее — Минюст должен обратиться в суд, чтобы закрыть их. Именно поэтому БАЖ и белорусский ПЕН-центр до сих пор работают.


Кто попал под репрессии? Среди 48 НГО есть юридические и правозащитные проекты: Human Constanta, центр правовой трансформации Lawtrend, "Офис по правам людей с инвалидностью". Есть журналистские проекты — "Пресс-клуб". Четверо их сотрудников "Пресс-клуба", уже более 200 суток находятся в СИЗО. Полный список тех, кто был ликвидирован собрала “Медиазона Беларусь”.

Под удар попали и экологические инициативы: "Экосреда" и "Региональный центр экспертизы "Экодемия" и Центр экологических решений, основанный в 2009 году. Репрессии не обошли стороной и благотворительные платформы. Под ликвидацию попали “Имена”, которые собирали деньги для помощи людям с ВИЧ, бездомным, детям с онкологией и не только. Досталось и культурным инициативам — “Арт-Сядзіба”, "Мова Нанова", “Содействие культурному развитию городов”, “Крэсы” и прочие были ликвидированы властями.

Большинство общественных организаций узнали о своей ликвидации совершенно случайно, проверив свой статус в едином государственном реестре юридических лиц.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]