По данным СК, 35-летний мужчина с ноября 2013 года по апрель 2018 года обманом завладел деньгами 10 человек на общую сумму более $170 тыс.





Мошенник просил в долг под различными предлогами, в том числе для развития игорного или сантехнического бизнеса. Своим визави он рассказывал о якобы имеющемся высокодоходном бизнесе, наличии нелегального игорного бизнеса в столице и прочее.





С июня 2018 года у фигуранта появился сообщник - его 35-летний знакомый. Сообща они завладели деньгами еще 15 человек на общую сумму более Br125 тыс.





Далее фигурант решил построить настоящую финансовую пирамиду.





"Подключив еще троих соучастников они организовали преступную схему в сфере автолизинга", - рассказали в СК.





Мошенники использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей. Жертвам за заключение договора платили гонорар - до $500, обещали погашать ежемесячные платежи по лизингу. В дальнейшем долговые обязательства ложились на плечи лизингополучателей.





В некоторых случаях лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов автомобилей, которые также являлись подставными и состояли в сговоре с организаторами преступной схемы. Таким образом, обвиняемые завладевали деньгами лизинговых компаний и при этом оставались с автомобилями.





Как правило, выбирались автомобили люкс-сегмента, в одном из эпизодов фигурировал автомобиль стоимостью более $100 тыс.





Автомобили фигуранты продавали в России, установлено местонахождение 5 авто.

"Таким образом, в период с июня 2018 года по июль 2020 года пятерым обвиняемым удалось завладеть имуществом (денежными средствами и автомобилями) 5 лизинговых компаний и 6 граждан на общую сумму более $700 тыс в эквиваленте. Всего задокументированы десятки эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. В преступной схеме фигурировали 25 автомобилей", - проинформировали в СК.

Действия фигурантов квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К двоим применена мера пресечения в виде заключения под стражу, два фигуранта объявлены в межгосударственный розыск. В отношении еще одного обвиняемого дело было выделено в отдельное производство и направлено прокурору для направления в суд.







