Изменения коснуться и врачей, и пациентов, сообщили в эфире ОНТ.

«Новым блоком у нас будут такие понятия как экспертиза и оценка качества медицинской помощи. Это тоже отдельные статьи в законе, под них мы разработали целый ряд нормативных документов», — заявила Ирина Киреева, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси.

Она отметила также, что система управления качеством в Минздраве формируется достаточно давно, пишет blizko.by

«Мы создали экспертную вертикаль и узаконили порядок проведения экспертизы; случаи, когда она будет проводиться (летальные исходы, дефекты оказания медпомощи, жалобы пациентов); критерии, на основании которых она будет проводиться, и чем она будет заканчиваться», — подчеркнула Киреева.

Минздрав будет оценивать всю систему организации здравоохранения в целом — наличие необходимого штатного расписания, медикаментов, изделий медицинского назначения.

«Вплоть до архитектурного строения здания и маршрутизации пациентов — того, что может негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи», — говорится в сюжете.

Оценка качества медпомощи будет заканчиваться прописанными мерами по улучшению качества. Это могут быть меры медицинского, организационного, экономического, научного характера. Все то, что направлено на улучшение качества оказания медпомощи, безопасности, эффективности и ее доступности.



