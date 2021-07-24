Игорь Казмерчак / facebook.com/ihar.kazmierchak





Казмерчака подозревали в умышленном повреждении имущества. Дело завели за протестное граффити, сделанное на стене в Орше.





В июле Казмерчака дважды задерживали, в его квартире провели обыск. Кроме того, власти заставили его закрыть "Цудоўную краму", торговавшую сувенирами с национальной символикой. Когда Казмерчак объявил скидку на товары, чтобы распродать перед закрытием, магазин закрыла инспекция МЧС.



