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Врач Соловей: К сожалению, сегодня гораздо проще проголосовать ногами – уйти из медицины, уехать из страны

О протестах медиков, увольнении и условиях на «сутках».

Уволенный из 3 ГКБ врач-гинеколог Станислав Соловей рассказал подробнее о том, как лишился работы, пишет ex-press.by В эфире Еврорадио медик предположил, что причиной могла послужить его гражданская позиция. В прошлом году он дважды привлекался по «народной» статье 23.34. Также медик подписался под открытым письмом против насилия, вышел из провластного профсоюза и стал активистом независимого профсоюза.

Вспоминая проведенные под арестом 15 суток, Станислав Соловей назвал изолятор «хорошим рассадником коронавируса»: большая скученность, постоянная циркуляция арестованных. В целом, нахождение под арестом в условиях белорусских изоляторов медик назвал вредным для здоровья.

Говоря о причинах, побудивших медиков в прошлом году стать в цепи солидарности, Соловей подчеркнул, что речь идет не о политической позиции:

— Я для себя здесь политики не вижу. Это общечеловеческие ценности, не более того. Как по мне, здесь триггером стал коронавирус и то, что происходило с обществом. Я скажу сугубо свое личное мнение: медработники привыкли к слегка наплевательскому отношению к нашей профессии. Ну, работаем себе тихо и работаем.
 
В разгар эпидемии ковида отношение к медикам поменялось, отмечает Соловей. Многие перестали относится к ним, как к обслуживающему персоналу, врачи стали дороги людям.

Медик рассказал о том, что сегодня происходит в медицинском сообществе, которое во время прошлогодних событий ярко проявило свою гражданскую позицию:

— К сожалению, в большинстве своем сегодня гораздо проще проголосовать ногами. Уйти из медицины, уехать из страны в конце концов. Уехать работать в другую страну. Процент потери медработников очень большой.

По словам медика, причин для ухода из профессии и отъезда из страны несколько. Это и смерть работников больниц от ковида, страх и неопределенность.

— Когда за наклейку на машине могут дать сутки, человек несколько раз подумает, прежде что-то сказать, — говорит доктор о причинах, по которым не только медики снизили общественную активность.  
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