Врач Соловей: К сожалению, сегодня гораздо проще проголосовать ногами – уйти из медицины, уехать из страны
О протестах медиков, увольнении и условиях на «сутках».
Уволенный из 3 ГКБ врач-гинеколог Станислав Соловей рассказал подробнее о том, как лишился работы, пишет ex-press.by В эфире Еврорадио медик предположил, что причиной могла послужить его гражданская позиция. В прошлом году он дважды привлекался по «народной» статье 23.34. Также медик подписался под открытым письмом против насилия, вышел из провластного профсоюза и стал активистом независимого профсоюза.
Вспоминая проведенные под арестом 15 суток, Станислав Соловей назвал изолятор «хорошим рассадником коронавируса»: большая скученность, постоянная циркуляция арестованных. В целом, нахождение под арестом в условиях белорусских изоляторов медик назвал вредным для здоровья.
Говоря о причинах, побудивших медиков в прошлом году стать в цепи солидарности, Соловей подчеркнул, что речь идет не о политической позиции:
— Я для себя здесь политики не вижу. Это общечеловеческие ценности, не более того. Как по мне, здесь триггером стал коронавирус и то, что происходило с обществом. Я скажу сугубо свое личное мнение: медработники привыкли к слегка наплевательскому отношению к нашей профессии. Ну, работаем себе тихо и работаем.
В разгар эпидемии ковида отношение к медикам поменялось, отмечает Соловей. Многие перестали относится к ним, как к обслуживающему персоналу, врачи стали дороги людям.
Медик рассказал о том, что сегодня происходит в медицинском сообществе, которое во время прошлогодних событий ярко проявило свою гражданскую позицию:
— К сожалению, в большинстве своем сегодня гораздо проще проголосовать ногами. Уйти из медицины, уехать из страны в конце концов. Уехать работать в другую страну. Процент потери медработников очень большой.
По словам медика, причин для ухода из профессии и отъезда из страны несколько. Это и смерть работников больниц от ковида, страх и неопределенность.
— Когда за наклейку на машине могут дать сутки, человек несколько раз подумает, прежде что-то сказать, — говорит доктор о причинах, по которым не только медики снизили общественную активность.
11:55 24/07/2021
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