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«Пул первого» показал ужин президента. Теперь все побежим за гастрономическим чудом – волосы назад

Но есть нюанс.

Как сообщает mukola.net, это – тривиальное блюдо «Селедка под шубой». Но есть нюанс. Вместо майонеза – использовано рапсовое масло. Рядом на фото, как бы случайно, стоит бутылка масла из рапса. Также пресс-служба подчеркнула, что Александр Лукашенко во время совещания рассказал, что постоянно заправляет блюда рапсовым маслом.


- Я лично в пищу, если употребляю, какое-то масло, то это рапсовое, - говорит Лукашенко во время совещания накануне.

Ох, только бы масло теперь не закончилось в магазинах. Мы же помним, как однажды президент уже брался «за яйца» и за сливочное масло…
БП
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