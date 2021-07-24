Как сообщает mukola.net, это – тривиальное блюдо «Селедка под шубой». Но есть нюанс. Вместо майонеза – использовано рапсовое масло. Рядом на фото, как бы случайно, стоит бутылка масла из рапса. Также пресс-служба подчеркнула, что Александр Лукашенко во время совещания рассказал, что постоянно заправляет блюда рапсовым маслом.









- Я лично в пищу, если употребляю, какое-то масло, то это рапсовое, - говорит Лукашенко во время совещания накануне.





Ох, только бы масло теперь не закончилось в магазинах. Мы же помним, как однажды президент уже брался «за яйца» и за сливочное масло…



