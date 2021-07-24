Об этом в пятницу сообщил журналистам замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, передает ТАСС.





"Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие", - отметил он.





Используется так называемая концертина - колючая проволока с острыми, как бритва, лезвиями. Преодолеть такое заграждение без спецсредств невозможно, нужны ножницы, кусачки или взрывчатые вещества для его разрушения. В Литве такой материал никто не производит, власти вынуждены искать его за границей. Однако оказалось, что он относится к военной номенклатуре, что, по словам замминистра, создает дополнительные сложности. "Поэтому просто так им поделиться нельзя, это связано с особыми процедурами", - сказал Абрамавичюс. Идут переговоры. Представитель МВД заверил, что в ближайшее время будет закуплено 20 км концертины.





Первые 500 м проволочного заграждения на границе были установлены 10 июля в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай. Всего из армейского резерва за прошедшие недели было использовано 4,5 км проволоки, ее запас исчерпан.





Забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км. Он станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. На строительство проволочного заграждения правительство выделило из своего резерва €4,8 млн. МВД Литвы считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения стены может составить около €41 млн.





С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 430 нелегалов, что в 30 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.



