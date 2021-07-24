В Минск прибудет ковчег с частицей мощей Александра Невского

Крестный ход пройдет с 12 до 14 часов от храма-памятника в честь Всех святых к Свято-Духову кафедральному собору. Там святыня будет доступна для поклонения верующих до 8.30 1 августа, пишет smartpress.by

Далее ковчег переедет в Александро-Невский храм Минска. Там 1 и 2 августа до 22.00 святыня будет доступна для поклонения. 3 августа в 6 утра состоится отъезд.





Принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского проходит по благословению Патриарха Кирилла. Проект затрагивает 86 городов России и Беларуси - четыре ковчега с мощами пройдут в общей сложности 25 тыс. км. Пребывание ковчега с мощами святого князя на территории Беларуси началось 2 июля с города Витебска. За месяц святыня побывает в 18 городах страны.



