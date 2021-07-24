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БЖД: цена билета на поезда из Минска в Москву станет «плавающей». От чего будет зависеть стоимость?

Пресс-служба белорусских железнодорожников выступила с пояснением к новшеству.

Сообщается, что «в рамках договоренностей, достигнутых между Белорусской железной дорогой и ОАО «РЖД», в целях стимулирования спроса и привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт с 23 июля при проезде в поездах № 717/718 и № 721/722 Москва – Минск внедрена система динамического ценообразования», пишет blizko.by
 
Основными критериями при формировании тарифа с использованием системы динамического ценообразования являются процент занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов (билетов) пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает.
Пересчет уровня заполняемости осуществляется в on-line режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 20% за 31 день и более до отправления конкретного поезда (стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять 48,06 BYN), так и надбавку в размере 20% при оформлении проезда менее чем за сутки до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81% (стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять 81,28 BYN).
 
В БЖД обращают внимание, на то, «что система динамического ценообразования используется только при проезде пассажиров в межгосударственном сообщении (между станциями Республики Беларусь и Российской Федерации) и не применяется для организованных групп пассажиров».
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