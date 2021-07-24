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Учредитель платформы «Имена»: «Мы будем бороться ради наших проектов, ради тех тысяч людей, которым мы с вами нужны»

Катерина Синюк намерена оспаривать решение о ликвидации организации.

— Вчера мне исполнилось 33 года. А сегодня стало известно, что именно в мой день рождения Мингорисполком вынес решение о ликвидации платформы ИМЕНА, — написала Катерина Синюк. — Во внесудебном порядке. Вот такой подарок.

Официально обоснование решения звучит так:

«Осуществление некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения или ассоциации (союза), деятельности, не соответствующей целям и предмету деятельности, указанным в уставе такой организации».

Безусловно, мы будем оспаривать это решение и считаем его необоснованным. Мы готовим иск в суд.

Мы будем бороться ради наших проектов, ради тех тысяч людей, которым мы с вами нужны. Ради вас, друзья, десятков тысяч человек, которые нас поддерживают уже много лет и благодаря которым у нас получилось сделать столько хорошего и важного.

Кстати, ИМЕНАМ в этом году исполнилось 5 лет. И так вышло, что мы как раз подготовили для вас спецпроект о том, чего нам всем вместе удалось достичь за эти годы, и жизнь скольких людей изменить к лучшему, пишет gazetaby.com
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