Житель Могилева убил и поджег женщину — дело направлено в суд









Убийство знакомой, а также покушение на уничтожение и повреждение ее имущества инкриминировалось 22-летнему могилевчанину. Согласно материалам дела, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2021 года мужчина со своей знакомой 1973 года рождения по месту ее жительства в Могилеве употреблял спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый с целью убийства нанес женщине руками и ногами не менее восьми ударов по разным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. От полученных травм женщина скончалась на месте.





Желая уничтожить следы преступления, могилевчанин облил жертву неустановленной жидкостью и поджег одежду, которая была на ней. После того как горючая жидкость разгорелась открытым пламенем и начался пожар, обвиняемый скрылся с места происшествия. Свой преступный умысел мужчина не довел до конца — пожар вовремя обнаружили и ликвидировали пожарные расчеты МЧС.





После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных косвенных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления.





Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменений.