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Мнение. «Половина водителей уйдет»

Чем отзовется новый указ о такси в Беларуси?

Мнение. «Половина водителей уйдет»
Вчера на общественное обсуждение был вынесен проект указа "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров". Он предусматривает серьезные новшества в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

Напомним: в Беларуси хотят ввести обязательную регистрацию таксистов (будут введены в электронном виде карты допуска для транспортного средства, водителя, диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси). Без допуска к рынку и последующей отчетности работа таких сервисов, как Яндекс и Uber, будет объявлена в Беларуси незаконной. Более детально правила допуска пропишет Совмин.

Это не все планируемые изменения, о них подробнее здесь. Если указ будет подписан и официально опубликован, то он вступит в силу через полгода. На правовом форуме пользователи включились в активное обсуждение проекта указа. Обсуждение уже заняло 4 страницы и продолжается.

А редакция "Автобизнеса" получила комментарий Максима Козлова, директора по связям с государственными органами на международных рынках Яндекс Go. Публикуем его:

"Указ в таком виде принесет вред пассажирам, всей сфере такси и самому государству. При принятии жестких законодательных мер всегда важно оценивать воздействие на отрасль и последствия. Насколько мы видим, с проектом указа это сделано не было.

Прежде всего он ударит по наименее защищенным слоям населения – тем людям, для которых работа в такси – дополнительный источник заработка. По нашим подсчетам практически половина водителей – а это десятки тысяч человек в стране – уйдет из отрасли, потому что новый документ запрещает подработку в такси в удобное людям время: после основной работы, сезонно и т.д. При этом, очевидно, регулятор не задумывался о том, где люди найдут замену доходу в такси, как они будут обеспечивать себя и семьи в нынешней экономической ситуации.

Кроме того, понятно, что при сужении предложения из-за оттока водителей повысятся цены. Ограниченное количество новых "лицензированных" перевозчиков и водителей не сможет удовлетворить существующий сейчас высококонкурентный спрос на такси. В результате вырастут как цены на поездки, так и время ожидания машины. Примеры других рынков, где такие инициативы были реализованы (Турция, Израиль, Сербия), говорят также о том, что сильно пострадает качество самой услуги – водители будут, по сути, не соревноваться за пассажира, а навязывать свои условия и цены.

Следующим шагом станет возвращение "серого" рынка, когда людям будет проще и дешевле поймать "частника" на улице, чем делать заказ через лицензированную диспетчерскую. Такой рынок такси Беларусь уже видела много лет назад. Хочет ли пассажир вернуться к этому – большой вопрос.

В конечном итоге проиграет и само государство: в погоне за ужесточением регулирования резко упадут налоговые отчисления (рынок сильно сожмется в размерах), а новые частные игроки в "серой" зоне, понятное дело, уплатой налогов заниматься не будут. Упадет и занятость населения, потому что для подработки в такси получать лицензию на себя и еще на машину смысла не имеет..."

Обсуждение проекта указа продлится до 31 июля.
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