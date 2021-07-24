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В Турции намерены ужесточить ковид-ограничения. Могут сократить авиаперелёты

В Турции растет число инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в Турции выявили более 11 тыс. случаев заражения, это максимум с середины мая.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал жителей республики активнее вакцинироваться на фоне роста случаев суточного заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 июля, политик написал на своей странице в Twitter.


Рост числа заболевших в Турции начался с середины июля, до этого в стране подтверждали по 4–5 тыс. случаев заражения в день.
Власти Турции не исключают, что, если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, Минздрав страны может пойти на ограничения авиаперелетов для иностранцев.
Корреспондент
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