В Турции намерены ужесточить ковид-ограничения. Могут сократить авиаперелёты
В Турции растет число инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в Турции выявили более 11 тыс. случаев заражения, это максимум с середины мая.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал жителей республики активнее вакцинироваться на фоне роста случаев суточного заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 июля, политик написал на своей странице в Twitter.
Рост числа заболевших в Турции начался с середины июля, до этого в стране подтверждали по 4–5 тыс. случаев заражения в день.
Власти Турции не исключают, что, если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, Минздрав страны может пойти на ограничения авиаперелетов для иностранцев.
07:59 24/07/2021
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