Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал жителей республики активнее вакцинироваться на фоне роста случаев суточного заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 июля, политик написал на своей странице в Twitter.









Рост числа заболевших в Турции начался с середины июля, до этого в стране подтверждали по 4–5 тыс. случаев заражения в день.

Власти Турции не исключают, что, если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, Минздрав страны может пойти на ограничения авиаперелетов для иностранцев.



