"Этими мерами мы надеемся предотвратить введение странами Европы ограничений на возвращение туристов из Хорватии. Я уверен, что с небольшими изменениями в нашей жизни мы сможем достичь хороших результатов в этом сезоне", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.





В пятницу власти Хорватии сообщили, что, начиная со следующей недели, будут запрещены собрания более 50 человек, если у них нет прививки. Для крупных мероприятий установлен лимит в 1 тыс. человек. Людей будут допускать на них только в случае предъявления сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.





Власти заявили, что за последнюю неделю число заболеваний COVID-19 резко возросло. В большей части случаев был выявлен штамм коронавируса "дельта", который является более агрессивным, чем остальные штаммы.





Черногория временно закроет ночные клубы и запретит проведение дискотек. Страна надеется возобновить работу клубов 2 августа, но только для вакцинированных гостей или тех, кто переболел коронавирусом.



