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Хорватия и Черногория ужесточили ограничения против COVID-19 в туристический сезон

Власти Хорватии и Черногории ужесточили ограничения против коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заболеваний, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

"Этими мерами мы надеемся предотвратить введение странами Европы ограничений на возвращение туристов из Хорватии. Я уверен, что с небольшими изменениями в нашей жизни мы сможем достичь хороших результатов в этом сезоне", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

В пятницу власти Хорватии сообщили, что, начиная со следующей недели, будут запрещены собрания более 50 человек, если у них нет прививки. Для крупных мероприятий установлен лимит в 1 тыс. человек. Людей будут допускать на них только в случае предъявления сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Власти заявили, что за последнюю неделю число заболеваний COVID-19 резко возросло. В большей части случаев был выявлен штамм коронавируса "дельта", который является более агрессивным, чем остальные штаммы.

Черногория временно закроет ночные клубы и запретит проведение дискотек. Страна надеется возобновить работу клубов 2 августа, но только для вакцинированных гостей или тех, кто переболел коронавирусом.

За весь период пандемии в Хорватии было зарегистрировано около 362 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 8 тыс. смертей от заболевания. В Черногории было зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения и около 1 тыс. смертей, пишет interfax.by
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