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Вышли на свободу журналисты Алесь Дащинский и Анна Галёта

Вышел на свободу журналист Алесь Дащинский, он уже находится дома, сообщает Радио Свобода. Он находился за решёткой с 16 июля. Теперь Дащинский под подпиской о невыезде и явке.

Алесь Дащинский / @radiosvaboda

Вышел на свободу журналист Алесь Дащинский, он уже находится дома, сообщает Радио Свобода. Он находился за решёткой с 16 июля. Теперь Дащинский под подпиской о невыезде и явке.

"Вечером... неожиданно пришли и сказали мне собираться с вещами, — говорит Дащинский. — ...Меня повели вниз, там я ещё увидел журналистку "Белсата" Анну Галёту — и нас выпустили: сначала её, после — меня".

По словам Дащинского, на Окрестина он побывал в трёх камерах (был с Олегом Груздиловичем, в одной из них видел журналиста Игоря Ильяша). У них "не было ни матрасов, ни подушек, ни одеял, спали на голых нарах".

За решёткой остаются журналисты Инесса Студинская и Олег Груздилович. В чём их обвиняют, неизвестно. Они, как и Алесь Дащинский, признаны политзаключёнными.

Груздилович, Студинская и Дащинский много лет работали на Радио Свобода, однако в 2020-м МИД лишил их аккредитации, пишет euroradio.fm
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