“Милавица” сообщила, что модель, которая приняла участие в исследовании Роскачества, в связи с результатами исследования была отозвана из продажи и утилизирована. Кроме того, эта модель была сезонной, и больше этот артикул производиться не будет”, - так прокомментировали ситуацию в компании.





Речь идет о белье, краска которых, по результатам исследований, линяет.





Накануне Роскачество оценило потребительские свойства 20 торговых марок женского нижнего белья, которое продается в России, четыре из них, включая белорусский бренд “Милавица”, получили претензии к качеству продукции. Проблема, в частности, в том, что окраска неустойчива.





фото для иллюстрации





В связи с этим “Милавица” объявила поставщикам, что повышает требования к гигроскопичности тканей и стойкости их цвета к поту, трению, морской и хлорированной воде. Теперь поставщики, чья продукция не отвечает новым условиям по качеству, будут исключаться из производственной цепочки, подчеркнули в белорусской компании.



