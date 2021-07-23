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ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения - "дельта" доминирует и распространяется

Штамм "дельта" стал доминирующим в Европе, отметили в организации.

Пандемия коронавируса пока далека от завершения, штамм "дельта" стал доминирующим в Европе и в следующие месяцы станет самым распространенным в мире. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.


"Полученные данные наблюдений показывают, что на неделе с 28 июня по 11 июля штамм "дельта" был доминирующим в 19 из 28 стран, предоставивших достаточные данные по секвенированию. <...> На основании текущих тенденций [можно сказать, что] вариант "дельта" в следующие месяцы будет доминировать в глобальном масштабе, он уже выявлен почти во всех странах Европы. Он продолжит распространяться, замещая другие варианты, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - говорится в сообщении.

"Мы далеки от окончания пандемии и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы видим значительный рост случаев, связанных с распространением штамма "дельта", - указал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он добавил, что, несмотря на все усилия по вакцинации населения, "миллионы остаются непривитыми и поэтому рискуют оказаться в больнице".
ТАСС
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