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"Региональная газета" прекращает выпуск печатной версии издания

Молодеченская «Региональная газета» не будет выходить в печатной версии. Об этом сообщила редакция издания.

«Дорогие читатели печатной "Региональной газеты"! К сожалению, номер за 23 июля по независящим от редакции причинам вы не получите. Как и следующие. Просим у вас прощения и надеемся на понимание ситуации», — говорится в обращении редакции.

19 июля силовики пришли с обыском в редакцию «Региональной газеты». Обыск прошел и у главреда издания Александра Манцевича, после его с женой увезли на допрос. 

Вечером стало известно, что все журналисты и редакторы на свободе, но у них изъяли технику и взяли подписку о неразглашении. Причины визита силовиков неизвестны.
Источник: mediazona.by
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