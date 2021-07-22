«Дорогие читатели печатной "Региональной газеты"! К сожалению, номер за 23 июля по независящим от редакции причинам вы не получите. Как и следующие. Просим у вас прощения и надеемся на понимание ситуации», — говорится в обращении редакции.





19 июля силовики пришли с обыском в редакцию «Региональной газеты». Обыск прошел и у главреда издания Александра Манцевича, после его с женой увезли на допрос.





Вечером стало известно, что все журналисты и редакторы на свободе, но у них изъяли технику и взяли подписку о неразглашении. Причины визита силовиков неизвестны.