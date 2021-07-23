+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Святар з вёскі Квасоўка". Стало известно, где будет служить опальный настоятель Георгий Рой

Бывшего настоятеля Покровского собора в Гродно Георгия Роя направили в один из агрогородков Гродненской области.

Его освободили от должности 19 июля этого года,  а раннее он выступал с подходом:  
«Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия».
 
Теперь Георгий Рой служит в церкви в Квасовке, где православная община – около двухсот человек.
 
У себя на странице в Facebook он заново представился так: «Святар з вёскі Квасоўка».
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]