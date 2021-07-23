"Святар з вёскі Квасоўка". Стало известно, где будет служить опальный настоятель Георгий Рой
Бывшего настоятеля Покровского собора в Гродно Георгия Роя направили в один из агрогородков Гродненской области.
Его освободили от должности 19 июля этого года, а раннее он выступал с подходом:
«Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия».
Теперь Георгий Рой служит в церкви в Квасовке, где православная община – около двухсот человек.
У себя на странице в Facebook он заново представился так: «Святар з вёскі Квасоўка».
Источник: blizko.by
17:20 23/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение