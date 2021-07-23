Новые рейсы из Минска: в Тбилиси, Бишкек и Череповец

С 3 августа в Минск начинает летать киргизская авиакомпания Avia Traffic Company по маршруту Бишкек — Минск — Бишкек.





С 5 августа в белорусскую столицу будет осуществлять полеты авиакомпания Georgian Airways по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси.





С 1 сентября национальный аэропорт начнет принимать рейсы российского перевозчика «Северсталь» Череповец — Минск — Череповец.



