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Новые рейсы из Минска: в Тбилиси, Бишкек и Череповец

Новые регулярные рейсы в Минск открываются в августе и сентябре, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

С 3 августа в Минск начинает летать киргизская авиакомпания Avia Traffic Company по маршруту Бишкек — Минск — Бишкек.

С 5 августа в белорусскую столицу будет осуществлять полеты авиакомпания Georgian Airways по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси.

С 1 сентября национальный аэропорт начнет принимать рейсы российского перевозчика «Северсталь» Череповец — Минск — Череповец.
Источник: Zerkalo.io
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