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Основатель рыцарских клубов Федор Михеев сообщил об обыске

Подробности неизвестны: Федор Михеев успел передать друзьям на Facebook одно слово: «ОБЫСК». Пост появился в нетипичное время для обысков: в 23:07.

Федор Михеев. 23 мая 2017 года. Фото: knight.by / Facebook

Федор Михеев, также известный как «Князь Федор», в середине 1990-х создал реконструкторские рыцарские клубы «Княжий Гуф», «Регимент Януша Радзивилла» и «18-й пехотный полк ВКЛ», в конце 1990-х – музей «Шляхецкая брама» в Воложинском районе. Интересовался не только средневековьем, но и наполеоновскими временами, мушкетерами, Первой мировой войной, межвоенными контрабандистами.

Снимался в музыкальных клипах и фильмах, включая российские «Ночной дозор» и «Дневной дозор».
АА/ИР belsat.eu
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