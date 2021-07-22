Основатель рыцарских клубов Федор Михеев сообщил об обыске

Федор Михеев. 23 мая 2017 года. Фото: knight.by / Facebook





Федор Михеев, также известный как «Князь Федор», в середине 1990-х создал реконструкторские рыцарские клубы «Княжий Гуф», «Регимент Януша Радзивилла» и «18-й пехотный полк ВКЛ», в конце 1990-х – музей «Шляхецкая брама» в Воложинском районе. Интересовался не только средневековьем, но и наполеоновскими временами, мушкетерами, Первой мировой войной, межвоенными контрабандистами.





Снимался в музыкальных клипах и фильмах, включая российские «Ночной дозор» и «Дневной дозор».







