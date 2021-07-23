







Журналиста обвиняют в оскорблении и клевете на Лукашенко, а также в оскорблении двух участковых милиционеров в чате на телеграм-канале «Настоящий Дрогичин».





Его дело находится на рассмотрении Ивановского районного суда Брестской области, приговор ожидался 19 июля, но по неизвестным причинам судебный процесс был продолжен, приговор перенесен на 23 июля.





Как рассказали «Свободе» коллеги Сергея Гордиевича, 22 июля у него упало давление, он потерял сознание, его доставили в больницу. Его адвокаты обратились в суд. Гордиевичу недавно исполнилось 50 лет.





Напомним, Сергея Гордиевича обвиняют в "оскорблении президента" и клевете и оскорблении двух милиционеров в чате – всего три статьи Уголовного кодекса РБ: 188 (клевета), ч.1 ст.368 (оскорбление президента) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК РБ.





Свою вину журналист не признал. Потерпевшие милиционеры заявляли о материальной компенсации по 2 тысячи рублей.





Задерживали его еще 22 декабря 2020 года (поэтому правозащитники признавали его политзаключенным) , несколько месяцев он провёл под домашним арестом, сейчас – под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание над ним провели 24 июня, а второе – 5 июля.



