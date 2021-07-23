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Имейте ввиду: из этих чашек пить опасно

Такую информацию предоставила EUROPEAN COMISSION Минздраву Беларуси.


После проведения исследований было установлено, что при использовании пластиковых чашек SINSAY происходит ухудшение их органолептических характеристик. 

Чашки производятся в Китае на предприятии LILING KARLING HOUSEHOLD CERAMICS CO и могут быть шести цветовых вариантах: прозрачные, белые, бледно-зелёные, светло-серые, пыльно-розовые и чёрные.

Такую информацию предоставила EUROPEAN COMISSION Минздраву Беларуси, который рекомендует торговым организациям и импортёрам учесть данную информацию при проведении закупок и реализации товаров, а при наличии такой продукции – вернуть её поставщикам.
Источник: media-polesye.by
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