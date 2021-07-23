"Месяц назад Лукашенко открыл путь для иракцев. Хотят, наверное, чтобы больше людей приехало. Я думаю, у них конфликт с Литвой, поэтому начали давать визы нам", — сказал мигрант.





Он отметил, что беларуские военные не говорят по-арабски. «Показываешь паспорт — тебе машут: проходи. Они помогают нам, помогают, да, — заявил нелегал. — Если кто-то заблудится в беларуском городе, военные его схватят и доставят сюда, на границу между Литвой и Беларусью».





«Мы не животные, мы люди»

Нелегельный мигрант также рассказал об условиях в лагере для беженцев, который организовала Литва.





«Это тюрьма, они забрали у всех телефоны. Еда — один раз в день, туалет плохой. Нет доктора, мы не видели доктора. У кого-то был коронавирус 4 дня назад. Они его забрали, нас протестировали, ПЦР», — сказал мужчина.





«Я не знаю, как долго я здесь пробуду. Мы не животные, мы люди, брат. Не важно, что там за проблемы у Лукашенко, хороший он или плохой. Мне не важен Лукашенко, граница. Мне важен я сам и эти люди», — добавил он.

























В Ираке заявили, что удваивают полеты из Багдада в Беларусь

В то же врем, в Ираке авиакомпания этой страны Iraqi Airlines объявила о том, что с августа увеличивает число полетов из Багдада в Минск вдвое, пишет Delfi.ru. Полеты будут четыре раза в неделю.





Такое решение принято на основании поручения министра транспорта Нассера аль Шибли и в связи с ростом спроса на такие полеты.





Министр иностранныхд дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает эти планы плохой тенденцией.





«Не исключаю возможности, что мы информируем иракскую сторону о нашей обеспокоенности, что по сути не было услышано наше основное изначальное пожелание, ну, чтобы к этой ситуации отнеслись со всей серьезностью. (…) Плохая тенденция, следует признать», — сказал он 22 июля.





Он отметил, что «полеты в Минск с надеждой попасть в Европейский союз направлены против самих иракцев, потому что в конце концов им придется вернуться назад».





«Мы ожидаем в ближайшие дни, на этой или на следующей неделе визита из правительства Ирака. Если бы они приехали, как обещали, это позволило бы начать процесс идентификации людей, которые находятся в Литве. По сути это стало бы первыми шагами к возвращению», — заявил глава МИД.





В свою очередь, Пресс-служба Пограничного комитета Беларуси (ГПК) 19 июля сообщила, что пограничники задержали три группы нелегалов, которые пересекли границу со стороны Литвы.