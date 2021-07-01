Как сегодня выехать из Беларуси?

Белорусы сегодня живут почти в блокаде — самолеты летают по ограниченному количеству направлений, сухопутная граница закрыта, повсюду действуют ковидные ограничения. Однако выехать из страны все же можно. Naviny.by разбирались, куда, и что для этого необходимо.





Россия





В Россию из Беларуси сегодня можно попасть всеми тремя основными видами транспорта — воздушным, железнодорожным и автомобильным.





Общее требование для всех пассажиров, въезжающих на территорию России (в том числе транзитом) — наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию России.





Результаты теста должны быть зафиксированы в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Приложение бесплатное, скачать его можно и на App Store, и на Google Play.





После запуска приложения необходимо отсканировать свой паспорт, проверить, есть ли в приложении та клиника, где вы собираетесь сдавать ПЦР. После получения результата следует отсканировать QR-код с документа, который выдадут в лаборатории.





В Минске не так много возможностей сдать ПЦР для выезда за границу, тем более с занесением в мобильное приложение (это стоит 10,5 рубля). В одной лаборатории невозможно записаться на ближайшие две недели, в другой нет возможности занести данные в приложение, где-то работают только с юридическими лицами.





Получается, что проще и реальнее записываться на анализ не в учреждениях здравоохранения, а через посредников, которых в Минске несколько. Они принимают предоплату на своих сайтах.





Итак, само исследование обойдется в 40,5 рубля, сервисный сбор — 20 рублей. Таким образом, ПЦР-исследование на COVID-19 без включения в приложение «Путешествую без COVID-19» будет стоить 60,5 рубля, а с включением — 70,5 рубля. В случае отказа от тестирования деньги возвращаются за исключением сервисного сбора.





Также необходимо помнить, что пересечение границы с Россией на автомобиле или рейсовом автобусе возможно только по особым основаниям.





Право на такой въезд помимо дипломатов и ряда чиновников имеют обладатели вида на жительство в РФ; члены семьи граждан РФ при наличии подтверждающих родство документов; прибывающие в РФ в связи с тяжелым заболеванием либо смертью близкого родственника.





Сухопутную границу России также можно пересекать с целью командировки, лечения в этой стране при наличии подтверждающих документов. Есть организации в России, которые через сайт госуслуг делают необходимые приглашения на лечение.





При поездке на поезде в Калининградскую область пассажирам необходимо иметь шенгенскую визу для транзита по территории Литвы.





Украина

Так как Украина прекратила воздушное сообщение с Беларусью после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair, то по воздуху в Украину можно попасть только с пересадкой — в Грузии, Армении или Турции, что, естественно, недешево.





Через сухопутную границу из Беларуси в Украину можно попасть только при наличии оснований — командировка, лечение или оздоровление. Командировочное удостоверение оформляется по месту работы, а приглашение на лечение можно получить от украинского медучреждения или санатория.





Но при этом экскурсионные и туристические автобусы въезжают в Украину без проблем. Туры выходного дня в Киев или Львов, а также выезд на отдых в Одессу предлагают многие белорусские турфирмы.





Для въезда в Украину необходимо иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Сдать тест можно прямо на границе. Стоить это будет примерно 10 долларов.





Если вы уже переболели ковидом, то подойдет отрицательный экспресс-тест на антиген, сделан не ранее чем за 72 часа до въезда.





Подойдет и сертификат о вакцинации, но при этом надо иметь ввиду, что вакцинация российским «Спутников» права на въезд в Украину не дает.





Также нужна медицинская страховка, включающая пункт о ковиде. Если едете в Украину только на выходные, то такая страховка будет стоить порядка 15 рублей. Оформить ее можно как самостоятельно, так и при помощи турфирмы.





Литва

Попасть из Беларуси в Литву сегодня можно только автотранспортом. Авиа- и железнодорожное сообщение в настоящее время приостановлены.





Для въезда в Литву необходима, естественно, виза — национальная или шенгенская, а также убедительные основания. Туризм таковым не является.





Въехать в Литву могут иностранцы, имеющие вид на жительство или являющиеся близкими родственниками гражданина Литвы (в том числе для участия в похоронах), сотрудники дипломатических представительств, студенты литовских вузов.





Литовские министерства могут выдавать иностранным гражданам по своим профилям специальные разрешения. Это касается деятелей культуры, спортсменов, врачей, бизнесменов и т.д.





В перечне особых случаев также значатся «особые гуманитарные причины» — именно так в Литву попадают белорусы, покидающие свою родину по политическим мотивам.





Въезжающим в Литву иностранцам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (на одном из официальных языков ЕС), сделанный не ранее 72 часов до момента въезда, или отрицательный тест на антиген на COVID-19.





Граждане Беларуси обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение десяти дней. Этого можно избежать, если предоставить сертификат о вакцинации. Но это касается лишь одобренных в ЕС вакцин — Janssen, Comirnaty, Moderna или Vaxzevria. У нас ни одна из этих вакцин не используется.





Не ранее 48 часов до въезда в Литву граждане Беларуси должны заполнить электронную анкету и получить подтверждение в электронном (QR-код) или бумажном виде. Это подтверждение необходимо, чтобы вас пустили, допустим, в рейсовый автобус. Между Минском и Вильнюсом курсируют автобусы нескольких перевозчиков.





Если граница пересекается на личном автотранспорте, то подтверждение предъявляется представителям Центра общественного здравоохранения или иным уполномоченным лицам.





Подробнее с правилами въезда в Литву можно ознакомиться здесь





Латвия

Попасть в Латвию из Беларуси сегодня можно только через наземные пункты пропуска. Авиасообщение между странами приостановлено все по той же скандальной причине с захватом самолета. Впрочем, есть возможность долететь до Риги с пересадкой в Москве.





В любом случае, за 48 часов (не ранее) до въезда иностранцу необходимо заполнить анкету электронного подтверждения на сайте covidpass.lv. В анкете необходимо указать существенную причину для посещения Латвии.





Белорусов пропустят на территорию Латвии, если имеется вид на жительство в этой стране или если гражданин Беларуси является членом семьи гражданина Латвии.





Зеленый свет также включат студентам латвийских вузов и пациентам медицинских учреждений при наличии соответствующего подтверждения, это же относится к деятелям культуры, спортсменам и бизнесменам.





В данный момент Беларусь включена в латвийский оранжевый ковидный список — туда вносятся страны с высоким риском распространения коронавируса.





При въезде граждан из стран оранжевого списка к ним применяются усиленные требования.





В пункте пропуска необходимо сдать ПЦР-тест. От теста освобождаются имеющие сертификат вакцинации (но к белорусам это не относится, так как у нас не прививают признанными в ЕС вакцинами) или тест на антигены, сделанный не ранее 48 часов до въезда.





После въезда в Латвию необходимо уйти в самоизоляцию на 10 дней и в течение 24 часов платно сдать еще раз ПЦР-тест. Если второй тест даст отрицательный результат, то срок самоизоляции сокращается до семи дней.





Подробнее с правилами въезда в Латвию можно ознакомиться здесь





Польша

Авиасообщение между Беларусью и Польшей также временно приостановлено, поэтому самолетом добраться до польских городов с вылетом из Минска можно только с пересадкой — например, в Москве или Стамбуле.





Однако следует помнить, что въезд в Польшу сейчас ограничен — для посещения этой страны требуются веские основания. Они схожи с теми, которые предъявляют власти Литвы и Латвии.





Въехать в Польшу могут граждане, имеющие вид на жительство, статус беженца, разрешение на пребывание по гуманитарным причинам или Карту поляка, а также те, кто является членом семьи гражданина Польши.





Пропускают также учащихся польских учебных заведений и иностранных граждан, имеющих работу на территории Польши, а также участников культурных и спортивных мероприятий. Во всех случаях погранслужба потребует подтверждающие документы.





Транзитным авиапассажирам необходимо предоставить авиабилеты со сроком вылета не более 24 часов с момента прилета.





Для въезда нужен документ об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не более чем за 72 часа до въезда на COVID-19.





Кроме того, требуется пройти десятидневный карантин. Освобождение от карантина могут получить полностью вакцинированные (но не ранее 14 дней до момента въезда) — однако признаются лишь одобренные в ЕС вакцины, а также переболевшие ковидом и имеющие подтверждающий документ на английском или польском языках (со дня окончания болезни должно пройти не менее шести месяцев).





На восьмой день находящимся в карантине иностранцам необходимо сдать ПЦР-тест (за свой счет). В случае отрицательного результата карантин можно прекратить досрочно.





Подробнее с правилами въезда в Польшу можно ознакомиться здесь.









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Но даже если у вас есть возможность поехать в одну из соседних стран, необходимо помнить, что белорусские власти установили жесткие ограничения на выезд из страны наземным транспортом.





Выезд возможен один раз в шесть месяцев по трем основаниям:





- учеба в иностранном государстве,

- вид на жительство в иностранном государстве,

- трудовая деятельность в иностранном государстве.





Также выезд возможен в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, а также для получения медицинской помощи.





Документы, подтверждающие наличие основания для выезда, должны быть переведены на русский или белорусский язык и заверены нотариально.





Кроме того, за выезд за пределы Беларуси (помимо выезда в Россию) теперь надо платить сбор в местный бюджет — 1 базовую величину (29 рублей) за транспортное средство (вне зависимости от количества пассажиров).