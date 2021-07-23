







"В отношении 13-летней школьницы в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. На основании собранных доказательств двум другим учащимся предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в Следственном комитете.





"Суд Светлогорского района вынес обвинительный приговор и назначил 14-летней учащейся наказание в виде ограничения свободы сроком на один год без направления в исправительное учреждение открытого типа, к 15-летней учащейся постановил применить меры принудительного воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга на срок шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.





Инцидент произошел в апреле этого года. Работник одной из школ Светлогорска увидел в соцсети видеозапись с избиением учащейся школы и обратился с заявлением в милицию.





Выяснилось, что 10 апреля в Светлогорске встретились две прогуливавшихся компании подростков. 13-летняя девочка захотела выяснить отношения с повстречавшейся 15-летней знакомой. Во время разговора зачинщица повалила оппонентку на землю и нанесла несколько ударов ногами. Затем к потерпевшей подбежала 14-летняя школьница и также нанесла несколько ударов ногами. При этом один из очевидцев снимал все на мобильный телефон. Зачинщицы на этом не успокоились и назначили потерпевшей «стрелку для разборок».





На следующий день участницы конфликта и их знакомые собрались на лесной поляне недалеко от здания Светлогорской детской школы искусств. 15-летнюю школьницу снова избили, нанеся множество ударов ногами и руками по телу и голове. В избиении кроме упомянутых выше школьниц поучаствовала еще одна 15-летняя учащаяся, которая не присутствовала при выяснении отношений 10 апреля. Избиение также снимали на телефон и позже выложили в сеть. Эту запись впоследствии и обнаружил педагог.

По информации СК, виновницы давали противоречивые показания, говорили, что причиной выяснения отношений стали якобы распускаемые потерпевшей слухи.





Однако следствие пришло к выводу, что "совершение преступления обусловлено желанием самоутвердиться на фоне замкнутой и тихой школьницы, показать свою значимость и возвыситься перед ближайшим окружением".