



Из сообщения Министерства обороны становится известно, пишет 1reg.by, что военная машина двигалась в попутном направлении с фурой, врезавшейся в нее.





Информация военного ведомства:





“По предварительной информации вблизи населённого пункта Ивацевичи с автомобилем Урал, следовавшим из одной из воинских частей ВВС ПВО, столкнулся автопоезд, двигавшийся в попутном направлении, управляемый гражданином Польши.





В результате столкновения Урал съехал в кювет и опрокинулся. Водитель армейского автомобиля – заместитель командира автомобильного взвода 1984 года рождения – получил травмы, от которых скончался.





Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего контрактной службы. Мужчина служил в Вооруженных Силах с 2008 года. У него осталось трое детей.





Министерство обороны окажет необходимую помощь семье погибшего”.