У пандемии появился новый эпицентр – Индонезия
Индонезия стала новым эпицентром пандемии коронавируса. На этой неделе ежедневная смертность в стране достигла рекордного уровня — более 1400 случаев, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Как сообщает Reuters, за последние пять недель количество выявленных случаев инфицирования в Индонезии выросло в пять раз.
Всемирная организация здравоохранения призвала власти страны ввести более строгие ограничения на фоне роста заболеваемости.
«Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем распространения вируса, и это свидетельствует об исключительной важности принятия строгих мер, особенно ограничений на передвижение, по всей стране», — говорится в сообщении ВОЗ.
Во вторник президент Индонезии Джоко Видодо объявил об ослаблении ограничений, сославшись на официальные данные, которые свидетельствовали о снижении уровня заболеваемости.
По словам эпидемиологов, пишет udf.name, это низкие показатели были связаны со снижением количества тестов.
08:48 23/07/2021
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