У пандемии появился новый эпицентр – Индонезия





Как сообщает Reuters, за последние пять недель количество выявленных случаев инфицирования в Индонезии выросло в пять раз.





Всемирная организация здравоохранения призвала власти страны ввести более строгие ограничения на фоне роста заболеваемости.





«Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем распространения вируса, и это свидетельствует об исключительной важности принятия строгих мер, особенно ограничений на передвижение, по всей стране», — говорится в сообщении ВОЗ.





Во вторник президент Индонезии Джоко Видодо объявил об ослаблении ограничений, сославшись на официальные данные, которые свидетельствовали о снижении уровня заболеваемости.





По словам эпидемиологов, пишет udf.name, это низкие показатели были связаны со снижением количества тестов.



