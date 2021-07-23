В Белорусской государственной академии авиации начнут готовить пилотов
Специальность «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» появилась на факультете гражданской авиации БГАА.
Желающих принимают по результатам ЦТ по белорусскому/языку, математике и английскому языку.
Кроме того, соискателям нужно пройти врачебно-летную экспертную комиссию, профессиональное собеседование и сдать в академии экзамен по физической подготовке.
В этом году принимают на 8 платных и 8 бюджетных мест.
Подано уже 6 заявлений.
08:35 23/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение