Цифры показывают, сколько в Литве зарабатывают учителя, ИТ-специалисты и водители.





Марат Марков прокомментировал миграционный кризис на белорусско-литовской границе, В программе «Клуб редакторов» на БТ глава государственного телеканала ОНТпрокомментировал миграционный кризис на белорусско-литовской границе, пишет intex-press.by. Вот как он объяснил реакцию Литвы на эту ситуацию:









— Почему сейчас так сильно трепещут Литва и Польша? Скажем честно: медсестра в Литве получает зарплату от 400 евро, рабочий — от 300, полицейский и пожарный получают по 600 евро. А еще один мигрант тратит в месяц намного больше. А для литовской экономики, которая сейчас «получает» со всех сторон (получает не в том смысле, что деньги), это будет хорошим контрольным выстрелом, — сказал Марков.





Но с начала 2021 года минимальная заработная плата в Литве до налогов составляет 642 евро. Средняя зарплата до налогообложения в Литве составляет 1524,2 евро в месяц (967,3 «чистыми»). В Беларуси средняя зарплата в мае составила 1419 рублей. Это около 460 евро, пишет Радыё Свабода.





Посмотрим, сколько зарабатывают люди на самых распространенных профессиях в Литве и Беларуси.





Согласно международной платформе, которая собирает данные о средней заработной плате, учитель начальной школы в Литве зарабатывает от 640 до 1115 евро, а учитель средней школы зарабатывает до 1341 евро. Заработная плата преподавателя вуза до 1669 евро.





В Беларуси зарплата воспитателя детского сада (начальной школы) — от 218 евро, воспитателя в школе — от 218 до 326 евро в зависимости от нагрузки.





Вот несколько актуальных вакансий в Литве.





Учитель литовского языка в Клайпедском лицее получит от 1500 до 2500 евро до уплаты налогов.





Координатор учебного процесса в Университете Витаутаса Великого получает на руки 900 евро.





Медсестра из Литвы получает в среднем от 640 до 1377 евро. На сайте поиска работы мы находим вакансию медсестры общей практики в государственной поликлинике в Вильнюсе с зарплатой 1 653–1983 евро в месяц. В Минске в госбанке вакансий находим такую ​​работу за 268 евро.





Фельдшер скорой помощи в Литве зарабатывает до 1351 евро, врач — 936-2114 евро. В Минске работу фельдшером можно найти за 285 евро, но обычно вакансий предлагают меньше.





ИТ-специалисты в Литве зарабатывают в среднем от 909 до 2603 евро. Один из ресурсов включает вакансию с зарплатой от 1300 до 3600 евро до налогов. В Минске зарплаты айтишников примерно такие же, но налоги ниже.





Пожарные и спасатели получают от 640 до 1002 евро. В Минске находим вакансию спасателя с зарплатой 251 евро.





Литовский полицейский получает от 640 до 1402 евро. Милиционерам в Минске предлагают от 335 евро.





Инженер-механик в Вильнюсе зарабатывает 1434 евро, в Минске за такую работу предлагают 335 евро.





Автомеханик в Вильнюсе зарабатывает 1352 евро. Беларусь предлагает 218 евро за такую ​​вакансию.





Уборщица получает в Вильнюсе от 640 до 782 евро, в Минске — от 167 до 268 евро за уборку.





Заработная плата литовского консультанта по продажам до 924 евро. Например, на сайте поиска работы мы находим вакансию консультанта по продажам в магазине одежды с зарплатой 950 евро в месяц.





В Минске продавцам предлагают от 234 до 318 евро в месяц.





Водитель микроавтобуса в Вильнюсе, по данным платформы поиска работы, может получить на руки 1100-1500 евро.





В Минске водителю общественного транспорта предлагают 503 евро.





Водитель категории C в Каунасе получает 1200-1400 евро.





Заработная плата водителя грузовика составляет около 3000 евро и выше. В Минске дальнобойщикам можно устроиться на работу за 1000 евро.