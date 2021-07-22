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Мальдивы вводят налог на выезд с островов для всех путешественников

Власти Мальдив утвердили новые правила приема иностранных туристов.



С 2022 года вместо аэропортового сбора, который сейчас составляет 15 долларов США, будет введен так называемый налог на выезд. Об этом заявил министр туризма страны Абдулла Маусум. В частности, пишет toursoyuz.by, иностранным гражданам, вылетающим с Мальдив эконом-классом, придется отдать в бюджет 30 долларов. Для пассажиров бизнеса и первого класса такса будет значительно выше – 60 и 90 долларов соответственно.

Стоит учесть, что налог на выезд будет включен в стоимость билета и отдельно его оплачивать не придется. Однако вместе с этим туристам, отправляющимся из Мале, необходимо внести 25 долларов в качестве пошлины на развитие столичного аэропорта. По мнению министра туризма Абдуллы Маусума, нововведение никак не отразится на турпотоке на Мальдивы. Такая практика существует во многих курортных странах, и большинство туристов относятся к ней спокойно. Тем более что общая сумма сборов составляет ничтожный процент от общего бюджета путешествия в республику.
Источник:  Лилия Кобзик
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