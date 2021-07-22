+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Не откроем — дверь выломают». Как проходили обыски в «протестном» доме на Дзержинского в Минске

Начиная с прошлой недели, у жильцов «протестного» дома на проспекте Дзержинского, 119 в Минске идут обыски.

«Не откроем — дверь выломают». Как проходили обыски в «протестном» доме на Дзержинского в Минске
фото: Еврорадио
 «Ко мне где-то в 7 утра пришли двое сотрудников в гражданской одежде и двое понятых. У них было постановление на обыск в рамках уголовного дела. Мой статус был указан как свидетель», — рассказывает один из жителей многоэтажки, к которому пришли. В чем суть уголовного дела и по какому принципу выбирали тех, у кого прошли обыски, люди не знают. Zerkalo.io узнало подробности визитов силовиков.

К одной из жительниц этого дома, как она сама говорит, пришли «раненько». В квартире были она и ее муж.

— Это было во вторник 20 июля. Какие-то люди начали утром ломиться в квартиру. Мы подошли к двери, спросили, кто это. Нам ответили, что милиция. «Мы не вызывали», говорю, — вспоминает девушка. — Нам сказали открыть дверь. Мы попросили показать удостоверение. Они ткнули корочкой в глазок. Но мы все равно решили не открывать. Они побыли у двери и ушли.

Собеседница рассказывает, что у них в доме есть чат. «Там соседи стали писать, что у некоторых уже прошли обыски, но „гости“ ничего особо не смотрели. А позже появилось сообщение, что эти люди идут в соседний подъезд с инструментом», — говорит она.

— К нам снова постучали и сказали, что если мы не откроем, нам ее выломают, — продолжает девушка. — Если в соседний подъезд шли с инструментом, то шанс, что и нам вскроют дверь, присутствовал. Тем более, что уже неоднократно в нашем доме неизвестные вскрывали двери с ломом. Мы открыли. Вошли трое молодых парней. За ними две девочки-понятые. Нам очень быстро показали удостоверения. Помню, что один был из Московского РУВД, еще один, по-моему, из Центрального.

Также, по словам девушки, им показали бумагу, «в которой было указано уголовное дело с очень-очень длинным номером». Она его не запомнила. Бумагу, как она говорит, не дали ни сфотографировать, ни копию ее не дали.

— Сказали, что мы можем ознакомиться с этой бумагой в Следственном комитете. В шапке документа был указан наш статус — свидетель по уголовному делу. «А с какой это радости свидетелей обыскивают?», спросили у сотрудников. Ответ был такой: «У нас есть задача, мы ее делаем». Они прошлись по квартире, ничего не переворачивали. Про символику — имеется ли она у нас, не спрашивали. Интересовались, в каких телеграм-каналах мы состоим. Телефоны не забирали и не смотрели. Спрашивали про август прошлого года. Интересовались, что мы делали тогда, были ли мы на митингах. Мы сказали, что не были. Мол, в городе гуляли. Люди гуляли и мы гуляли. Даже был вопрос, применили ли мы насилие к милиции, получали ли мы деньги из-за границы. Конечно, ничего такого не было.

Девушка говорит, что все это длилось около часа. Она уточняет: потом сотрудники сказали, что ей и мужу нужно вместе с ними проехать в РУВД. Зачем, не объяснили.

— Мы оделись и сели в их машину. Нас отвезли в Московское РУВД. Там мы посидели на лавочке на втором этаже около часа и нас отпустили. Нас просто привезли, ничего нам не показывали, не спрашивали, мы ничего не подписывали. Была какая-то суматоха. Такое чувство, что они сами не знали, что делать, — делится впечатлениями от поездки в РУВД девушка. — На этом все. Нам оставили протокол обыска. У нас ничего не забирали. В чате нашем писали, что у них есть какой-то список, по которому они идут по квартирам. Не могу предположить даже, по какому принципу в него попадали люди. У нас нет ни статьи 23.34, ничего. К нескольким соседям приходили, на которых тоже совершенно ничего нет. Люди были удивлены.

К еще одному жильцу этого дома также пришли также 20 июля рано утром. Как отметил молодой человек, это были сотрудники из Советского РУВД, хотя он живет в Московском районе Минска.

— Ко мне пришли два сотрудника и двое понятых. Они были в гражданской одежде без масок. Это было в семь утра, — говорит парень. — У них было постановление на обыск. Там говорилось, что обыск проходит в рамках уголовного дела, был указан его номер. Вроде, уголовное дело по статье 16, часть не помню (Соучастие в преступлении), и по части 2 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим преступления).

Парню сказали, что он проходит как свидетель.

— В бумаге было написано, что это постановление на обыск, который нужно провести с целью изъятия предметов, имеющих отношение к делу. Не дословно, но смысл такой, — продолжает собеседник. — Обыск длился час, потом сотрудники ушли. Вели себя они вежливо, но очень настойчиво. Квартиру осматривали поверхностно. В какие-то ящики, комоды заглянули поглубже, но вещи не доставали, не разбрасывали. Сразу предложили мне сдать им, если у нас есть запрещенная символика. У нас ее нет.

Как говорит молодой человек, среди его вещей ничего не нашли.

— Потом они посмотрели компьютер и смартфон, зарегистрирован ли я в запрещенных чатах и сообществах. Но и здесь ничего не нашли, потому что я нигде не состою. Затем они составили протокол обыска, опроса. Спрашивали у меня, кто я, принимал ли участие в беспорядках. Я не участвовал нигде. У меня поинтересовались, в курсе ли я сути возбужденного уголовного дела. Сказал, что не в курсе, потому что понятия не имею, с чем оно связано. Что это за дело мне не пояснили. Вообще никаких пояснений не было.

По словам парня, он не знает, почему к нему пришли, где он мог засветиться.

— У нас ни символики никакой на окнах сейчас не было, ничего. Насколько я знаю, утром в нашем подъезде у троих проходили обыски.
Zerkalo.io
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]