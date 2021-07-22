Областная больница

Фото Василия Пошелюка (из архива)





Напомним, инцидент в помещении канализационной насосной станции ГП «Брестводоканал», расположенной на территории Брестской областной клинической больницы, произошел вечером 13 июля. Сотрудник станции нашел лежащей без сознания свою 40-летнюю коллегу и тут же побежал за помощью в приемное отделение. На помощь женщине поспешили 33-летний врач и 22-летняя медсестра. Но медики не знали, что стало причиной потери сознания пострадавшей. А ведь в помещении произошел выброс ядовитого газа. Врач с медсестрой также были под угрозой, но делали свою работу, пока сами не потеряли сознание. В конечном счете, всех троих вынесли из помещения сотрудники МЧС. Пострадавших спешно доставили в реанимацию, где сотрудница насосной станции позже скончалась. Медработники, получившие куда меньшую дозу отравляющих веществ, остались живы.





Спустя неделю после инцидента можно сказать, что все для них закончилось благополучно. Как сообщил корреспонденту «Вечерки» заместитель главного врача по МЭиР Олег Баюн, и доктор, и медсестра успешно пошли на поправку и уже выписаны из больницы. В которую, несомненно, вернутся после амбулаторного лечения уже в другом статусе и продолжат спасать жизни людей.





По факту же утечки ядовитого газа продолжается следственная проверка, организованная Брестским МОСК.



