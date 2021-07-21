21 апреля украинская полиция провела обыск в киевской квартире анархиста, который несколько лет проживает в Украине. Обыск в доме анархиста был связан с делом о поджоге телекоммуникационной вышки «Водафон» в одном из районов Киева 10 декабря 2019 года.





Как утверждал Боленков, после обыска к нему в квартиру пришли сотрудники СБУ и попросили покинуть территорию Украины в течение суток. Это обосновали тем, что анархист «представляет опасность для нацбезопасности страны».





По словам Боленкова, сотрудники СБУ не дали активисту ознакомиться с документом, на основании которого его хотят принудительно выдворить на родину, силовики предложили отвезти его на машине на ближайшую границу, но он отказался.



