Вы видели «метель» из бабочек? B Могилеве - нашествие поденки

Фото в редакцию Zerkalo прислали читатели.





Массовый вылет бабочек-однодневок в Могилеве проходит не впервые. Увидеть такое можно примерно раз в четыре года. Поденки (так они называются) массово вылетают для спаривания. После этого самцы сразу погибают, а самки умрут после того как отложат яйца.





Никакой опасности для людей они не представляют. Разве что доставляют дискомфорт тем, кто боится насекомых.



