Вы видели «метель» из бабочек? B Могилеве - нашествие поденки
Минувшей ночью в Могилеве в районе Пушкинского моста можно было наблюдать «метель» из умирающих бабочек.
Фото в редакцию Zerkalo прислали читатели.
Массовый вылет бабочек-однодневок в Могилеве проходит не впервые. Увидеть такое можно примерно раз в четыре года. Поденки (так они называются) массово вылетают для спаривания. После этого самцы сразу погибают, а самки умрут после того как отложат яйца.
Никакой опасности для людей они не представляют. Разве что доставляют дискомфорт тем, кто боится насекомых.
20:16 22/07/2021
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