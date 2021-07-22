"Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений А. Фадеев на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", - сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в соцсети Facebook в четверг.









Он напомнил, что в сентябре 2020 года городской суд Праги приговорил Фадеева к 4,5 годам лишения свободы за "участие в организованной преступной группировке". Прокурор выдвигал обвинение по статье об участии в совершении террористического акта, однако доказать это не удалось, поскольку сам обвиняемый утверждал, что стрелял только на учениях, но не во время реальных боев.





"Я тогда также выразил надежду, что апелляционная инстанция изменит приговор на более жесткий. Так и произошло", - сказал Перебийнис.

"Системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, ступили на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается. Продолжение следует", - добавил посол.



