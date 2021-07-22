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Французский истребитель Rafale «подбил» российский Су-35 на учениях в Египте

Египетские ВВС провели учение, в ходе которого французский истребитель четвёртого поколения «Dassault Rafale» победил в учебном воздушном бою российский Су-35

Каир желает приобрести до ста французских самолетов к 2026 году.
Оба самолета стоят на вооружении военно-воздушных сил Египта. Об этом сообщило издание «Indian Defence Research Wing».

ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

Как пишет СМИ, в ходе тренировочных боев Су-35 попытался атаковать «Рафаль», сыграв роль «агрессора». С помощью системы защиты и предотвращения вражеского управления огнем Thales Spectra (аппаратура радиоэлектронной борьбы – РЭБ) французскому истребителю все же удалось заглушить фазированную антенную решетку (ФАР) радара Су-35. После выведения ее из строя российский истребитель не смог навести на противника оружие и с легкостью был подбит «Рафалем».

Иностранные эксперты считают, что исход учебного воздушного боя может сказаться на планах Египта по закупке Су-35, склонив эту страну к выбору в пользу французского производителя.
На данный момент ВВС Египта, по некоторым сведениям, имеют в своем составе 24 «Рафалей» и 5 Су-35. По данным издания Breaking Defense, Египет планирует закупить от 72 до 100 французских истребителей в зависимости от своих финансовых возможностей.
Су-35 – это многоцелевой истребитель так называемого поколения «4++» производства компании «Сухой». Самолет стоит на вооружении ВВС России, а также экспортируется в ряд стран. На нем стоит российская авиационная радиолокационная станция «Н035 Ирбис».

«Рафаль» производятся французской компанией Dassault Aviation. Этот многоцелевой истребитель оснащен средством радиоэлектронной борьбы Thales Spectra, позволяющим сбивать с курса вражеские ракеты, а также глушить радары самолетов противника. Кроме ВВС Франции «Рафаль» находится на вооружении ВВС Египта, Индии и Катара, пишет mk.ru
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