Лукашенко недоволен: «Индивидуальные предприниматели – кто они». Готовы?
Лукашенко недоволен большим количеством ИП: мы создали колоссальный офшор Александр Лукашенко выразил недовольство большим количеством индивидуальных предпринимателей в Беларуси и назвал институт ИП офшором.
ЛФрагмент видео встречи опубликован Telegram-каналом «Пул Первого».
фото носит иллюстративный характер
«Обсудим предложения правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности. Индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Это мое жесточайшее требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему. Пожалуйста, индивидуальные предприниматели – кто они? Чем они будут заниматься? Какие налоги они будут платить?» – сказал Лукашенко.
Лукашенко призвал не душить инициативу людей, которые хотят зарабатывать, занимаясь ремесленничеством.
«Талантливый человек, он пишет картины, плетет, как я говорю, корзины, делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать, и в том плане послаблением налогового законодательства, чтоб люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством», – заявил он.
При этом Лукашенко недоволен большим количеством ИП в стране и требует навести порядок.
«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели, от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок», – заявил Лукашенко.
18:42 22/07/2021
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