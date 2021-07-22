Только на мгновение сравните с Беларусью: топ тюрем мира

Она нацелена не на наказание, а на исправление. Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но о жестоком обращении речи не идет – главенствующую роль играют права человека. И такой подход дает свои плоды: немногие после заключения обратно попадают за решетку. kyky составил топ самых интересных тюрем мира.





Швеция

Шведские тюрьмы всегда были достаточно прогрессивными и образцовыми. Например, заключенному могут предложить отбывать наказание под домашним арестом, либо в тюрьме. Если верить прессе, многие выбирают тюрьму, которая больше похожа на отель и представляет собой апартаменты с видом на Балтийское море. На завтрак здесь обычно подают кофе с выпечкой и закусками.





У заключенных есть возможность заниматься спортом, культурно обогащаться (нередко на территории тюрем располагаются музеи) или осваивать новую профессию при университете. Пенитенциарная система работает не на наказание, а на отсутствие стресса, обучение и личностный рост. И это дает свои плоды: многие, побывав в такой «тюрьме», стремятся потом отдать долг обществу, устраиваются на работу и успешно интегрируются в социум.





Нидерланды

В Голландии так мало заключенных, что некоторые камеры сдают в аренду заключенным из соседней Бельгии. Три года аренды Брюсселю обходится примерно в 38 млн. долларов.





Заключенные в Голландии могут сами выбирать цвет стен в камерах, выращивать овощи, готовить себе еду, заниматься спортом в специально оборудованных городках площадью в несколько гектаров и общаться с родными по интернету. Кроме того, они могут свободно и без конвоя перемещаться в медчасть, библиотеку, столовую. Пенитенциарная система направлена не на наказание, а на реабилитацию. Возможно, поэтому в Голландии самый низкий уровень преступности в мире, а самое частое преступление – кража велосипедов.





Норвегия

В Норвегии политика государства такова, что люди, отбывающие наказание, обладают такими же правами, как и другие граждане. Заключенные могут голосовать, учиться и работать. Также разрешено содержание домашних животных, готовка еды, посещение пляжа, занятие спортом. Например, в тюрьмах «открытого типа» заключенным разрешено свободно передвигаться, ходить в своей одежде и даже устраивать барбекю, а у надзирателей нет спецсредств и оружия.





В тюрьмах «закрытого типа» нельзя свободно передвигаться, но почти везде есть теннисные корты, бильярд, холодильники, телевизоры и даже компьютеры, но без доступа в интернет. Технику можно брать на прокат на заработанные деньги (заключенные зарабатывают от 3 до 7 евро в час). Кроме того, за каждым заключенным закреплен «контактный офицер», который помогает реабилитироваться и готовит к выходу на свободу.





В Норвегии нет смертной казни, а максимальный срок заключения – 21 год. Например, Андерс Брейвик, который устроил бойню летом 2011 года и лишил жизни 71 человека, приговорен к 21 году лишения свободы. Камера Брейвика состоит из трех комнат: спальни, кабинета и тренажерного зала. Ему разрешено учиться онлайн, смотреть телевизор, играть в видеоигры и разговаривать по телефону.





Исландия

Тюрьмы Исландии переполнены, поэтому нередко заключенных ставят в лист ожидания для отбывания наказания. И есть закон, согласно которому после пять лет ожидания, если человеку не находится места в тюрьме, его приговор аннулируется. Например, в 2016 году таких аннулированных приговоров было 34, в 2017 – 17.





В докладе Европейского комитета по предупреждению пыток за 2020 год говорится, что условия содержания в тюрьмах Исландии были либо удовлетворительными, либо очень хорошими. Тем не менее, озабоченность ЕКПП вызывал высокий уровень наркомании среди заключенных, а также отсутствие систематических медицинских осмотров. В тюрьмах Исландии заключенные самостоятельно готовят себе еду, имеют возможность пользоваться телефоном и интернетом, смотреть телевизор.





Испания

Нередко испанские тюрьмы называют идеальными, потому что их цель – свести стрессовое состояние заключенных к минимуму. Например, есть так называемые «семейные блоки», где родители проживают вместе с детьми до трех лет, если супругам был назначен одинаковый режим содержания.





Питание довольно разнообразное, рацион учитывает разные предпочтения, в том числе по религиозному принципу. На выбор предлагается рыба, мясо, овощи, фрукты, картофельное пюре и йогурта. Дополнительно можно покупать продукты в специально установленных автоматах – каждому заключенному в неделю государство выделяет порядка 85 евро.





Нет никакой спецформы – носить можно любую одежду, свободно передвигаться вне камеры, есть постоянный доступ в душ, тренажерку, бассейн. Подневольный труд запрещен Конституцией Испании, поэтому заключенные могут подрабатывать по своему желанию и зарабатывать порядка 400 евро в месяц. Поощряется поддержание семейных отношений. Поэтому каждому семейному заключенному раз в неделю предоставляется свидание в отдельной комнате с супругом на два часа.





США

Условия содержания в американских тюрьмах во многом зависят от степени угрозы заключенных, которая делится на 5 категорий. Например, убийцы и главари банд часто помещаются в «одиночки» и не имеют доступа к общей территории. Им разрешена часовая прогулка в специальном дворике. Менее опасных преступников могут селить по двое, а за незначительные преступления дают «прописку» на двухъярусной шконке в общей камере на несколько десятков человек. Чем ниже уровень опасности, тем выше доступ к свободному перемещению.





У некоторых заключенных есть право пользоваться интернетом. Многие работают в тюрьме и могут за эти деньги покупать продукты питания, но доступ к ассортименту тоже отличается от уровня опасности преступника. Почти во всех американских тюрьмах есть спортзалы, музыкальные комнаты и кружки по интересам. Содержание одного заключенного в США обходится налогоплательщикам в 30 тысяч долларов в год.





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Франция

Во Франции заключенных больше, чем тюрем, поэтому часто одну камеру приходится делить двум или даже трем людям. Стандартная камера-одиночка по нормам должна быть 11 квадратных метров, но часто эти показатели не соблюдаются. И в 9-метровой камере могут содержаться два человека, а в 15-метровой – три. Условия стандартные: двухъярусные кровати, туалет за перегородкой, индивидуальные тумбочки и стол. Есть возможность взять на прокат телевизор.





Интересно, что на завтрак в тюрьмах каждому выдают по свежему багету – он соответствует норме хлеба в 250 г. Кормят во Франции хорошо: помимо мяса, рыбы и копченостей, в обязательный рацион в тюрьмах входят салат и тушеные овощи. Можно заказать и дополнительную доставку еды из тюремного магазина, а хранить продукты – в арендованном холодильнике. В месяц заключенные могут зарабатывать до 400 евро и тратить на свое усмотрение.





Япония

В пенитенциарной системе Японии труд – это не право, а обязанность, и часто заключенные работают бесплатно либо за небольшие премиальные. Разговаривать между собой тоже нельзя – только в свободное от работы время. Еще можно посмотреть телевизор, либо отправить письмо родным, но количество писем лимитировано.





Стандартная «одиночка» в Японии – это пять квадратных метров, а вместо нар – традиционные футоны (настил на пол). В камере есть туалет, умывальник и маленький столик. Интересно, что за решеткой нередко оказываются старики, которые предпочитают таким образом выйти на пенсию и жить за счет госдотаций.





Германия

В этой стране стандартные одиночки составляют 9-11 квадратных метров, и каждый заключенный имеет право на отдельное размещение. По двое «заселяют» только в случае, если один из заключенных имеет суицидальные наклонности. В камерах предусмотрен туалет, шкаф, стол, можно установить телевизор или радио. Душ общий на несколько камер и в него можно ходить по очереди.





Труд для заключенных, как и в Японии, – это не право, а обязанность, поэтому работать должны все, но в Германии за труд платят. В месяц можно заработать до 200 евро и потратить эти деньги в тюремном магазине. В свободное время осужденные могут посещать кружки по интересам, учиться, справлять религиозные обряды.





В питании учитываются пищевые предпочтения по религиозным принципам, показаниям здоровья, либо вегетарианским убеждениям. В тюрьмах работают психологи и специальный надзор, куда можно пожаловаться на сотрудников тюрьмы.





Чили

В Чили есть знаменитая тюрьма Ла-Пас, где камеры больше похожи на обычные квартиры. Каждый заключенный может заключить договор на аренду от нескольких метров в общей камере до просторных апартаментов, в зависимости от своих финансовых возможностей. Камеры даже имеют свою «звездность», которая варьируется от нуля до пяти звезд.





Питание арестанты могут обеспечивать себе тоже сами. Во время отбывания наказания разрешается заниматься бизнесом, проживать с семьями, а детей устраивать в сады при тюрьмах. Это специфическое место, где в основном «сидят» наркоторговцы. Самый известный арестант – наркобарон Амадо Пачеко, который достроил в своей камере второй этаж. Амадо был осужден за транспортировку самолета кокаина.







