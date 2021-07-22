В Беларусь возвращается жара - скоро снова +30°С и выше





В последней декаде июля температура воздуха будет на 2 градуса выше климатической нормы.





Утром и днем 23 июля (пятница) местами по северу Беларуси ожидаются грозы.





В выходные 24 и 25 июля потеплеет максимально до +29°С. В субботу местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.





В понедельник 26 июля воздух прогреется до +31°С. Во вторник 27 июля и среду 28-го столбики термометров максимально поднимутся до +32°С.







