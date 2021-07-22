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Оршанца осудили на 2,5 года колонии за комментарии под публикацией о коронавирусе

Суд в Витебске рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Орши, который обвинялся в возбуждении социальной вражды, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

9 мая прошлого года подсудимый оставил в социальной сети «ВКонтакте» под публикацией о враче, рассказавшем о коронавирусе, три комментария. 

Что именно там было написано, не сообщается. Но, по версии обвинения, в них он «призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, представляющих систему органов власти, правительство страны».

Обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. Суд признал его виновным и назначил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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