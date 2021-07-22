9 мая прошлого года подсудимый оставил в социальной сети «ВКонтакте» под публикацией о враче, рассказавшем о коронавирусе, три комментария.





Что именно там было написано, не сообщается. Но, по версии обвинения, в них он «призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, представляющих систему органов власти, правительство страны».





Обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. Суд признал его виновным и назначил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.