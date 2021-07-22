28 июня дело по народной статье 24.23 КоАП (бывшая ст.23.24) прекратили "за недоказанностью".





Но вот в областном суде состоялось продолжение по делу. Оказалось, что начальник Ленинского РОВД Бреста подал жалобу на решение суда 1-й инстанции. Мол, дело было расследовано необъективно, и нужно отправить его в районный суд на новое рассмотрение.





В жалобе должностное лицо указало, что "в связи с широкой осведомленностью граждан о протестном характере бело-красно-белой символики", сочетание развешенных на балконе штор и постельного белья было якобы подобрано умышленно.





Зинчук Н.Н. на суде поясняла, что утром 9 мая просто занялась стиркой. Постельное белье, шторы, тюли вывесила на балконе на 4-х веревках. На получившееся сочетание цветов не обратила внимания, тем более,что шторы были не красными, а темно-бордовыми. И вообще ни она, ни ее близкие не привлекались по ст.23.34, "никуда не ходили" и "вообще презираем это".





Судья облсуда Сенько Руслана Альбертовна приняла решение: постановление районного суда в отношении Зинчук оставить без изменений, а жалобу - без удовлетворения, сообщает Итог.приняла решение: постановление районного суда в отношении Зинчук оставить без изменений, а жалобу - без удовлетворения, сообщает @viasna_brest.



