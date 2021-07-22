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Трое подростков отравились метадоном. Один - в реанимации

В Минске трое подростков 16 и 17 лет отравились метадоном. Один из них находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает МВД.

Несовершеннолетних парней доставили в одну из минских больниц в начале июля. О произошедшем медики сообщили в милицию, а те нашли дилера.

Оказалось, что метадон подросткам продал 18-летний минчанин. После употребления все трое были госпитализированы. Один до сих пор находится в критическом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Источник: zerkalo.io
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