Российские военные уже в Бресте

Первые российские военные и техника прибыли в Брест для участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021». Фото публикует пресс-служба Минобооны РБ





«Приехали с хорошим настроением, добрались в течении суток. Проблем в ходе переезда не было. Встретили нас с оркестром, нам очень приятно. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учениях.





Наше подразделение регулярно участвует в крупных стратегических учениях. Ближайшая наша задача: без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря», — заявил замкомандира российской воинской части Сергей Кобров.





Также на железнодорожную станцию Полонка для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.