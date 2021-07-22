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Российские военные уже в Бресте

Их там встречали хлебом-солью.
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Первые российские военные и техника прибыли в Брест для участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021». Фото публикует пресс-служба Минобооны РБ

«Приехали с хорошим настроением, добрались в течении суток. Проблем в ходе переезда не было. Встретили нас с оркестром, нам очень приятно. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учениях. 

Наше подразделение регулярно участвует в крупных стратегических учениях. Ближайшая наша задача: без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря», — заявил замкомандира российской воинской части Сергей Кобров.

Также на железнодорожную станцию Полонка для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.
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