Сколько белорусов получили статус беженца в Польше?

Начиная с августа 2020 года, абсолютно все заявления белорусов о международной защите в таком статусе удовлетворялись.





Как сообщает Управление по делам иностранцев (Zarząd do Spraw Cudzoziemców), в первой половине этого года за международной защитой обратилось 1,7 тысяч человек и это на 27% больше, чем было в прошлом году.





Чаще всего заявления о предоставлении статуса беженца в Польше подавали граждане Беларуси — 667 человек. Причем этот процесс нарастал с марта этого года, в месячном разрезе достигнув своего пика в мае (свыше 150 прошений).





Второе место у россиян (465 человек или 28%), далее следуют представители Афганистана (140 человек), Украины (112 человек), Турции (50 человек) и других стран.





Белорусы лидируют по числу положительных решений о предоставлении международной защиты в рамках статуса беженца.





Как уточняет Управление по делам иностранцев, в целом в первом полугодии было вынесено 391 положительное решение. 282 из них были по прошениям белорусов.





Абсолютно все рассмотренные в этот период заявления граждан Беларуси были удовлетворены. Более того, как отмечают в Управлении по делам беженцам, с августа 2020 года по прошениям от граждан Беларуси не последовало ни одного отказа.





Статус беженца получили также 48 граждан России и 25 — Турции.





В целом, средний уровень признания беженцами тех иностранцев, которые подавали в этот период документы, составил 39%. Из россиян, например, получили его только 12% от всего числа обратившихся. Из граждан Турции – 89%.





Россияне лидируют по числу отказов. Из 616 человек не смогли стать беженцами в Польше 289 представителей России и 140 украинцев.





По значительной части обратившихся (370 дел) процедура по предоставлению статуса и вовсе была прекращена. Это происходит, когда заявитель покидает Польшу до вынесения решения или не является на так называемое статусное интервью. Больше всех таких закрытых дел по обращениям граждан Афганистана (139 человек) и России (70 человек).





Как отметили в Управлении по делам иностранцев, в первом полугодии материальную помощь в рамках процедуры беженца получали 3,8 тыс. человек. В основном это граждане России (39%), Беларуси (26%) и Украины (13%).





могут рассчитывать на социальную помощь, включая проживание в специальных центрах для иностранцев, питание, медицинское обслуживание, и на участие в образовательных программах по изучению польского языка и повышению информационной грамотности.

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